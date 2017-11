Außenspiegel abgerissen

Am Dienstagvormittag wurde in der Industriestraße ein silberfarbener Opel Astra von einem bislang unbekannten Täter beschädigt. Die Fahrzeughalterin stellte ihren Pkw frühmorgens ab und musste bei ihrer Rückkehr am Nachmittag feststellen, dass der rechte Außenspiegel mutwillig abgerissen wurde. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Kronach entgegen.