Aussendung und Empfang

Die evangelische Kirchengemeinde Thurnau, das Dekanat und die Mission "Eine Welt" laden am Sonntag, 28. Januar, um 10 Uhr zum Aussendungsgottesdienst von Simon Ganal in der St.-Laurentius-Kirche ein. Er wird künftig als Arzt im Etep-Krankenhaus für die evangelisch-lutherische Kirche von Papua-Neuguinea arbeiten.

Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle zu einem Empfang im Gemeindezentrum "Lichtblick" eingeladen. Gabriele Hoerschelmann und Hanns Hoerschelmann von der Mission "Eine Welt" und Dekanin Martina Beck werden die Predigt übernehmen und Simon Ganal für seinen Dienst segnen. red