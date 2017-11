Ausschusssitzung beleuchtet Beleuchtung

An die Bevölkerung ergeht Einladung zur nächsten öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Infrastruktur, Bauen und Umwelt der Gemeinde Untersiemau am Dienstag, 14. November, um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Zu den Tagesordnungspunkten zählen unter anderem Ortseinsichten der Scheune am Feuerwehrhaus in Scherneck und der Garage am Rathaus in Untersiemau. Weitere Themen sind das Beleuchtungskonzept für das Freizeitgelände Untersiemau und Bauangelegenheiten. red