Ausschuss soll über Seniorenpolitik reden

Der Herzogenauracher SPD-Kreisrat Konrad Eitel bittet in einem Schreiben Landrat Alexander Tritthart (CSU) darum, in der kommenden Sitzung des Ausschusses für soziale Angelegenheiten am Mittwoch, 21. März, um 9 Uhr in der Höchstadter Dienststelle des Landratsamt auch das Thema seniorenpolitisches Gesamtkonzept für den Landkreis Erlangen-Höchstadt auf die Tagesordnung zu setzen.

Der Ausschuss habe am 29. Oktober 2015, also vor nunmehr zweieinhalb Jahren beschlossen, das Konzept zu überarbeiten und weiterzuentwickeln, schreibt Eitel. Da mittlerweile der Teilbericht 1 - Bestands- und Bedarfsermittlung nach Art. 69 Abs. 1 AGSG - vorliege und auch schon anderweitig vorgestellt worden sei, erscheine es notwendig, dass auch der sachlich zuständige Ausschuss des Kreistages dazu informiert wird und über das weitere Verfahren und die Konsequenzen aus den Bedarfsermittlungen sprechen und gegebenenfalls entscheiden kann. red