Ausgezeichnete Kaninchen, Hühner und Tauben

Der Landkreis Kulmbach war am vergangenen Wochenende ein Paradies für die Freunde der Kleintierzucht - gleich zwei Schauen präsentierten eine Vielzahl von prächtigen Geflügeltieren und Kaninchen, eine davon in Seidenhof. In der Ausstellungshalle des Kleintierzuchtvereins Burghaig-Kulmbach gab es 154 Hühner und Tauben sowie 113 Kaninchen von insgesamt 20 Vereinsmitgliedern bei der Vereinsschau zu bewundern.

Vereinsmeister wurde im Bereich der Kaninchen Hans Künzel mit seinen roten Neuseeländern. Seit 65 Jahren züchtet er die Kaninchenrasse, die es ihm angetan hat, über die Tierliebe ist er zu seinem Hobby gekommen.

Bei den Hühnern konnte Siegmund Hassgall mit den Zwerg-Hampshire einen ersten Platz belegen. Der Großvater hat ihn 1968 dazu gebracht, mit dem Züchten zu beginnen, heute zieht er rund 50 Küken jährlich groß und hält auch noch einige Tauben.

Vereinsmeister "Tauben" wurde Alfred Küfner. Die Gefiederzeichnung seiner Luchstauben blau-weißgeschuppt hat es ihm besonders angetan, "die Farbe gefällt mir, obwohl die Zucht nicht ganz einfach ist", erklärte der passionierte Züchter, der circa 40 Tauben und noch mal so viele Hühner hält. Vor rund 50 Jahren ist er über seinen Vater zu seinem Hobby gekommen, und er ist sich sicher, dass die Begeisterung für die Kleintierzucht im Blut liegen muss. "Ich wäre nie ein Fußballer geworden", sagte er, und nur einer Leidenschaft würde er sich noch lieber widmen - den Pferden.

Der Burghaiger Kleintierzuchtverein besteht seit 1903 und zählt aktuell 120 Mitglieder. "Kleintierzucht ist ein Hobby, das viel Zeit und Aufmerksamkeit, das großes Wissen und Engagement erfordert", schrieb Oberbürgermeister Henry Schramm, der Schirmherr der Ausstellung, in seinem Grußwort. "Sich um Tiere zu kümmern und sich auf sie einzulassen, bietet einen Ausgleich zu unserer technisierten, rationellen und hektischen Welt." Ein Satz, den die Burghaiger Kleintierzüchter vollends unterstreichen können, denn die Liebe zum Tier steht für alle an erster Stelle.