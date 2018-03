Ausgezeichnet: Bücher sind nicht nur ihr Steckenpferd

Was einst aus einer kleinen VHS-Schreibgruppe entstand, ist zu einem stolzen Verein mit über 100 Mitgliedern gewachsen. Nun erhielt er den Kulturpreis des Landkreises.

Der Kulmbacher Literaturverein ist inzwischen 30 Jahre alt, seit 19 Jahren mit Karin Minet als Vorsitzender an der Spitze. "Ich kam zum Literaturverein wie die Jungfrau zum Kind", erzählt sie. "Ich war eine reine Vielleserin und ging einmal zu einer Veranstaltung des Vereins, einer Art Kopie des Literarischen Quartetts." Vier Personen stellten damals vier Bücher vor, und mittendrin im Publikum saß die Leseratte Karin Minet. Irgendwie blieb sie beim Verein hängen, schreibt mittlerweile sogar selbst eigene Texte.

Damit ist sie im Kreis vieler Gleichgesinnter gut aufgehoben, bietet der Literaturverein doch Autoren auch die Möglichkeit, mit dem eigenen Werk erste (behütete) Schritte an die Öffentlichkeit zu tun.

In 14-tägigen Treffen haben Lesebegeisterte und Autoren die Möglichkeit, Fremd- und Eigentexte vorzustellen, darüber zu diskutieren, sich auszutauschen und konstruktive Kritik zu üben. "Es gibt die unterschiedlichsten Autoren, und jeder hat das Recht zu schreiben. Ob Poesie, Prosa oder Sachtexte - für alles ist Raum." Den Mitgliedern gibt der Verein sogar die Möglichkeit, mehrmals pro Jahr in sogenannten Themenbüchern Kurzgeschichten zu veröffentlichen. Die Bücher haben inzwischen eine große Fangemeinde, die Beteiligung ist immer rege und zieht auch junge Autorinnen und Autoren an.



Nachwuchsarbeit wichtig

Zwölf Jahre ist das jüngste aktive Vereinsmitglied, 92 das älteste. Dass die Nachwuchsarbeit dem Literaturverein am Herzen liegt, zeigt sich beispielsweise in dem Schreibwettbewerb für Jugendliche, der in diesem Jahr zum ersten Mal in Kulmbach durchgeführt wurde.

"Junge Leute sind aufgefordert zu schreiben, und das nicht nur im Rahmen eines Wettbewerbs. Sie können sich auch an unseren Anthologien beteiligen, dafür muss man nicht zwingend Vereinsmitglied sein", sagt Karin Minet. Ziel des Vereins sei schließlich auch die Pflege der deutschen Sprache und der fränkischen Mundart.

Um diese wertvolle Arbeit publik zu machen, kooperiert der Literaturverein mit anderen Kunst- und Kulturschaffenden, und das nicht nur in Kulmbach. Ein regelmäßiger Austausch mit der Goethe-Gesellschaft in Gera etwa, oder den Literaturfreunden aus Saalfeld, bereichert das Vereinsleben.

Was aber den Mitgliedern besonders wichtig ist, ist die Gemeinschaft. "Man fühlt sich wohl und bekommt viele Anregungen", sagt Schriftführerin Brigitte Binder, "ich täte sonst wahrscheinlich nichts." Das vielfältige Angebot an den Vereinsabenden sei sehr reizvoll und anregend, und im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen gebe es bei den Literaten keinen derart deutlichen Frauenüberhang bei den Mitgliedern.

Die totale Offenheit weiß Michael Asad zu schätzen, seit 15 Jahren Mitglied im Verein, und auch Jürgen Dudzig kommt gern zu den Vereinsabenden. "Im intensiven Gespräch kommt man als Autor plötzlich selbst auf einen Gedanken, vielleicht auch nur, weil jemand einen schrägen Satz formuliert hat."

Der Literaturverein hat schon viele Projekte ins Leben gerufen. Bisher unveröffentlichte, handschriftliche literarische Texte der Kulmbacherin Elise Gleichmann wurden aus dem Sütterlin in den Computer übertragen, und im Rahmen der "Wortschatztruhe" wurden Briefe, Erinnerungen oder Tagebucheinträge aus der Region gesammelt und in einem Buch veröffentlicht. Es werden und wurden Lesungen organisiert, Schreibwerkstätten zur Integration von "Außenseitern" durchgeführt oder Buchveröffentlichungen unterstützt.