Ausgespültes Ufer der Ermetz muss befestigt werden

Ermershausen — Handlungsbedarf besteht laut einer Darstellung von Ermershausens Bürgermeister Günter Pfeiffer (Freie Wähler) am Bachlauf der Ermetz zwischen den Gemarkungen Ermershausen und der Grenze zu Birkenfeld. Der Bach und der Abwasserkanal, so schilderet er dem Gemeinderat bei dessen Sitzung am Dienstagabend, liegen dort nahe beieinander, die Ermetz ist ausgespült und der Kanal droht abzubrechen.

Man will kurzfristig agieren, passendes Wetter abwarten und für die etwa 500 Meter lange Uferbefestigung die örtliche Firma Reuter mit dem Einbau von Steinen vom Zeilberg beauftragen. Das Einholen eines Kostenvoranschlages sei nicht möglich, die Abrechnung müsse über Regiestunden vollzogen werden, so der Bürgermeister.

Zunächst sollen 8000 Euro bereitgestellt, bei Bedarf soll neu beraten werden. Zuständig für den Unterhalt ist nach den Worten von Dellert die Gemeinde, weil es sich um ein Gewässer dritter Ordnung handelt.



Hand in Hand erfolgreich

Bürgermeister Pfeiffer gab bekannt, dass die Arbeiten für die Platzgestaltungen bei sehr guter Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten planmäßig und außerordentlich gut ablaufen. Der heikelste Punkt komme demnächst, wenn der Teil zwischen Raiffeisengebäude und Kurve am Wirtshaus ansteht. Dort wolle man kleine Bauabschnitte machen um Einschränkungen für den Verkehr gering zu halten. Pfeiffer wies ausdrücklich darauf hin, dass nur öffentliche Flächen mit öffentlichen Geldern abgerechnet werden. Wenn ein privater Anlieger etwas an seinem Grundstück gestalten lasse, müsse er dies in voller Höhe auch privat zahlen.



Gut bei Kasse

Die Jahresrechnungen 2016 für die Gemeinde Ermershausen passen. Den von Andreas Dellert von der VG Hofheim vorgetragenen Rechenschaftsbericht nahm der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung zustimmend zur Kenntnis. Seinen Worten nach war er vom Rechnungsprüfungsausschuss geprüft und ohne Beanstandungen geblieben.

Dem Bericht zufolge steht die Gemeinde so gut wie ohne Schulden da, hat aber Rücklagen von rund 1,2 Millionen Euro. Den Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung stellte Stefan Lüdecke vor. Es habe keinerlei Beanstandungen gegeben. So erteilte das Gremium der Verwaltung Entlastung.

Gut laufe derzeit das Ferienprogramm, das die Vereine mit zahlreichen Helfern für die Dorfjugend gestalten. Der Bürgermeister appellierte an Eltern und Kinder, das, wie er sagte, "tolle Programm" weiterhin so gut wahrzunehmen.

Er lobte hier besonders dem Hauptorganisator Walter Herold für seinen Einsatz. Dankesworte richtete Bürgermeister Pfeiffer auch an Seniorenleiterin Lydia Steuter und ihr Team für die Gestaltung eines, so wörtlich, "großartigen Seniorennachmittags" am Anglersee.

Ein Bauantrag des staatlichen Straßenbauamtes wurde vom Gemeinderat in Ermershausen genehmigt. Es will eine bestehende Fahrzeug- und Gerätehalle erweitern.