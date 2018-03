Ausflugstipp für Familien

red



Pünktlich zu den Osterferien, also bereits am 27. März, wechselt das "Steigerwald-Zentrum - Nachhaltigkeit erleben" zu den längeren Sommeröffnungszeiten. Ausstellung und Cafeteria des Zentrums laden dann von Dienstag bis Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr zu einem Besuch ein.Ein Ausflug mit der ganzen Familie lohnt sich besonders am Ostermontag, 2. April: Mit der Märchenerzählerin Angelika Bönninger geht es dann auf die Suche nach dem Osterhasen "Stups" durch den Steigerwald. Beginn ist um 14.30 Uhr. Die Kosten betragen drei Euro. Die Veranstaltung dauert ungefähr zwei Stunden.Im Zentrum selbst gibt es zwei Wechselausstellungen: im Foyer "Wald der Welt - der tropische Regenwald" (noch bis 11. April) und im Vortragsraum "Natur im Fokus" mit Bildern eines Jugendfotowettbewerbs (bis 29. April.Näheres zum Steigerwald-Zentrum gibt es auf der Webseite www.steigerwald-zentrum.de , unter der Telefonnummer 09382/31998-0, per Fax an 09382/31998-66 oder per E-Mail an info@steigerwald-zentrum.de.