Ausflug nach Mespelbrunn

Der nächste Tagesausflug führt die Freunde des BRH am Donnerstag, 12. April, in den Spessart. Über weniger bekannte Nebenstraßen fahren die Teilnehmer vorbei an Hammelburg und Gemünden nach Lohr. Von dort geht es auf den Spuren der Spessarträuber auf verwunschenen Straßen hinein in den Spessart. Das Ziel ist Weibersbrunn. Dort wird eingekehrt. Weiter geht es über die Spessarthöhen auf kurvenreichem Weg nach Mespelbrunn. Die sehenswerten Prunkräume und die Gemäldegalerie werden bei einer Führung besichtigt. Nach einer Kaffeepause geht es auf direkter Strecke nach Bad Kissingen zurück. Die Busabfahrtszeiten sind folgende: 9.50 Uhr Massaplatz, 10 Uhr Berliner Platz, 10.03 Uhr Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr Wendelinus. Die Rückkehr ist für zirka 18 Uhr vorgesehen. Anmeldungen werden bei Auto Ziegler, Tel.: 0971/2805 entgegengenommen. Nähere Informationen erteilt Hans-Peter Kreutzberg unter Tel.: 0971/785 13 66. sek