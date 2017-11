Ausflug nach Chemnitz

Der Gartenbau- und Ortsverschönerungsverein Presseck besucht am Samstag, 9. Dezember, einen der schönsten Weihnachtsmärkte, nämlich den in Chemnitz. Abfahrt in Presseck ist um 13 Uhr auf dem Marktplatz. Die Rückkehr ist für 22 Uhr geplant. Am Ziel erwarten die Besucher über 200 Stände, ein Mittelaltermarkt und Tiroler Blasmusiker, die mit ihren Alphörnern weihnachtliche Stimmung verbreiten. Auch eine Einkehr im Gasthaus "Schlossvorwerk" ist eingeplant. Alle interessierten Bürger der Marktgemeinde sind dazu eingeladen. Infos und Anmeldung bei der Familie Döppmann, Telefon 09222/1610. red