Ausflug ins Kinder- und Jugendmuseum

Der Forchheimer Sozialpsychiatrische Dienst "Insel" und die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Forchheim bieten am Samstag, 24. März, für Familien mit einem psychisch belasteten Elternteil und Kindern zwischen drei und elf Jahren, einen Ausflug in das Kinder- und Jugendmuseum Nürnberg im Kachelbau an. Unter dem Thema "Hier piept's wohl!? 1,2,3... Küken aus dem Ei" können dort Jungen und Mädchen spielerisch alles über das Federtier erfahren - und echte Küken in die Hand nehmen. Abfahrt ist mit der S-Bahn am Forchheimer Bahnhof um 13.06 Uhr. Treffpunkt für Autofahrer ist um 13.50 Uhr am Nürnberger Kinder- und Jugendmuseum in der Michael-Ende-Straße 17. Anmeldungen sind bis Montag, 19. März, telefonisch unter 09191/7362960 oder via Mail an insel@skf-bamberg.de möglich. red