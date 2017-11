Ausflug am Buß- und Bettag

red



Der KJR Lichtenfels bietet für den schulfreien Buß- und Bettag auch heuer wieder eine schöne Schlittschuhfahrt an. Am 22. November können alle Kinder und Jugendlichen ab sieben Jahren mit nach Höchstadt a. d. Aisch fahren.Der Bus startet um 8 Uhr in Burgkunstadt, sammelt über Lichtenfels bis Bad Staffelstein alle Teilnehmer ein und gegen 10 Uhr geht's aufs Eis. Wer keine Schlittschuhe hat, kann sich vor Ort welche leihen. Nach dem ausgiebigen Eislaufen fährt die Gruppe weiter nach Oberasbach/Zirndorf und taucht in die Carrera-World ein. Der Bus bringt die Kinder gegen 17.35 Uhr wieder nach Bad Staffelstein und wird um 18.25 Uhr in Burgkunstadt ankommen.Weitere Informationen und das Anmeldeformular sind beim Kreisjugendring, Köstener Straße 6, erhältlich oder können unter Telefon 09571/940 603 oder per E-Mail an service@kjr-lichtenfels.de angefordert werden. Ein direkter Download der Unterlagen ist unter www.kjr-lichtenfels.de möglich.