Auseinandersetzung gerät außer Kontrolle

Der Streit zwischen zwei Familienangehörigen hat am Samstag kurz vor Mitternacht zu einem Polizeieinsatz geführt. Ein 40-Jähriger und ein 59-Jähriger waren in Streit geraten. Der 40-Jährige schlug seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht und biss ihm sogar noch in einen Finger. Die eingesetzten Beamten bemerkten, dass beide alkoholisiert waren. pol