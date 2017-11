Ausdrucksstarkes Spiel

Das Jazz-Jahr endet in Bismarck's Basement mit Publikumsliebling Carolyn Breuer. Beginn ist am Freitag, 17. November, ab 20 Uhr.

Die Sopran- und Altsaxofonistin, Tochter des renommierten Jazz-Posaunisten Hermann Breuer, ging mit 19 Jahren von München nach Hilversum, um am Konservatorium bei Ferdinand Povel zu studierten. Es folgte ein längerer New-York-Aufenthalt, um bei George Coleman und Branford Marsalis Unterricht zu nehmen.

Carolyn Breuer begeistert die Jazzfans mit ihrem souveränen, ausdrucksstarken Spiel, mit einprägsamen Melodien ihrer ästhetisch feinen und emotional packenden Eigenkompositi-onen und intelligenten, in eigenes Musikidiom übersetzten und auf das Quintett zuge-schneiderten Arrangements. Die Jazzsaxofonistin besitzt diese ganz spezielle Gabe, mit Musik Trost zu spenden. Ihr seelenvoller Sound - sanft, bluesgetränkt, geschmeidig - spendet beim Zuhören emotionale Wärme. Auch der Bandsound ist einzigartig: am Vibraphon Tim Collins, an der Akustik-Gitarre Christian Sudendorf, Uli Lehmann am Bass und Tim Kunas am Schlagzeug. Das Konzert in Bismarck's Basement ist wie immer bewirtet. Karten gibt es in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 und an der Abendkasse. red