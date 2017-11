Ausbildungsbereiche werden vorgestellt

Morgen, Samstag, 18. November, findet von 10 bis 13 Uhr in der Ritter-von-Spix-Schule, Bergstraße 6 in Höchstadt, ein Berufsorientierungstag für Schüler statt. Das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und das Kreiskrankenhaus St. Anna informieren hier über die verschiedenen Ausbildungswege in Verwaltung sowie in Gesundheits- und Pflegeberufen. Personalverantwortliche der Landkreisverwaltung und Pflegedienstleiterin Bianca Dotterweich stehen den Schülern auch für Fragen zu Praktikum, Freiwilligem Sozialen und Freiwilligem Ökologische Jahr zur Verfügung. Weitere Firmen aus unterschiedlichen Branchen zeigen an diesem Tag ihre Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten sowie alternative Bildungswege. red