Ausbildung spielt für das Amt für Landwirtschaft eine wichtige Rolle

Das Amt für Landwirtschaft und Forsten sowie der Bauernverband legen einen Fokus nicht nur auf die Ausbildung von Junglandwirten, sondern auch auf die Erwachsenenbildung. So berichtete Christine Seemüller-Kohles mit Stolz, dass seit Oktober 2017 eine Ausbildung zur "Fachkraft für Ernährung und Haushaltsprüfung" angeboten wird. Die Frauen, die an diesem Lehrgang teilnehmen möchten, benötigen einen Erstberuf. 16 Frauen nutzen derzeit dieses Angebot.



Nutzen für die Frauen

Sinn sei es, so Seemüller-Kohles, dass die Frauen effektiver ihren Haushalt meistern können. Zudem trage dieser Kurs zur Persönlichkeitsbildung bei. Die Teilnehmerinnen können sich nach dem Abschluss zur staatlichen geprüften Hauswirtschafterin" und zur "Hauswirtschaftsmeisterin" fortbilden. "Es gibt hier viele Stellenangebote." Die Ausbildung sei zudem hilfreich, beispielsweise wenn man sich mit einem Partyservice selbstständig machen oder auf dem Gebiet von "Erlebniswelt Bauernhof" einsteigen möchte. Qualifizierungen findet auch in den Bereichen Agrotourismus und Direktvermarktung statt. vs