Ausbildung in den Berufsfachschulen

red



Die Berufsfachschulen für Ernährung und Versorgung sowie für Kinderpflege der Gemeinnützigen Gesellschaft für soziale Dienste (GGSD) veranstalten am Donnerstag, 16. November, um 18 Uhr im Bildungszentrum Vierzehnheiligen einen Infoabend zu den Ausbildungen Assistent für Ernährung und Versorgung und staatlich anerkannter Kinderpfleger. Interessentenerhalten eine individuelle Beratung und lernen Ausbildungsinhalte, Einsatzbereiche sowie Weiterbildungsmöglichkeiten kennen. Weiterführende Informationen sind telefonisch 09571/9535-0, per E-Mail an bfs.vierzehnheiligen@ggsd.de oder unter www.ggsd.de/vierzehnheiligen erhältlich.