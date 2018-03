Ausbildung: 90 Plätze

"Assistent/in für Ernährung und Versorgung":

Eine fundierte Ausbildung beziehungsweise eine berufliche Basis für eine erfolgreiche Weiterbildung ist an der Lorenz-Kaim-Berufsschule in Kronach möglich. An Staatlichen Berufsfachschulen fällt kein Schulgeld an, es besteht Lernmittelfreiheit und im ersten Ausbildungsjahr Kostenfreiheit des Schulweges. Bei allen vier Berufen, die an den Berufsfachschulen ausgebildet werden, ist unter bestimmten Voraussetzungen der Erwerb des mittleren Bildungsabschlusses möglich. Mehr Informationen gibt's an der Berufsschule/Kronach (Tel. 09261/ 96270 oder auf der Homepage www.bs-kronach.de ) oder am "Tag der offenen Tür" am 10. März.Hier sollten die Bewerber Interesse an hauswirtschaftlicher Arbeit, Freude am Umgang mit Menschen und an kreativem Gestalten haben. Die Ausbildung beinhaltet unter anderem den fachtheoretischen Bereich wie Ernährung, Betriebswirtschaft, Erziehung und Betreuung, Haushaltstechnologie sowie Deutsch und Kommunikation, Sozialkunde, Religion und Englisch. Im fachpraktischen Lernbereich werden Kenntnisse bezüglich Speisenzubereitung und Service, Textiles Gestalten, Gestalten von Räumen sowie Raum- und Textilpflege vermittelt. Zudem absolvieren die Schüler Praxiswochen in verschiedenen Haushalten und Betrieben.Im Mittelpunkt dieser Ausbildung steht der hilfsbedürftige, alte, kranke oder behinderte Mensch. Die Berufsfachschule für Sozialpflege vermittelt als "Breitbandausbildung" pflegerische, betreuerische und auch hauswirtschaftliche Fertigkeiten. Nach zweijähriger Ausbildung ist der staatlich geprüfte Sozialbetreuer und Pflegefachhelfer befähigt, als Zweitkraft in Einrichtungen der Alten-, Kranken-, Behinderten- und Familienhilfe mitzuarbeiten und Teilaufgaben selbstständig zu übernehmen. Die Schüler absolvieren regelmäßige, von der Schule betreute Praktika in Einrichtungen der Alten-, Kranken- und Behindertenhilfe. Dort wenden sie die in der Schule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten praktisch an.Kinderpfleger ist ein vielseitiger und anspruchsvoller Beruf. Die Bewerber sollten über Eigenschaften wie Verantwortungsbewusstsein, Einfühlungsvermögen, Kreativität, Kontaktfreude, Teamfähigkeit verfügen. Eingesetzt werden Kinderpfleger in verschiedenen sozialpädagogischen Einrichtungen bei der Betreuung, Erziehung, Bildung und Beaufsichtigung von Kindern. Die Ausbildung gliedert sich in einen fachtheoretischen und allgemeinbildenden Lernbereich und umfasst Themen wie Pädagogik, Rechtskunde, Ökologie, Kommunikation, Sport- und Bewegungserziehung.Im fachpraktischen Lernbereich werden Praxis- und Methodenlehre, Säuglingspflege, Werkerziehung und Gestaltung und Musikerziehung gelehrt.