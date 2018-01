Die Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Mit der steigenden Zahl an Elektrofahrzeugen sollten auch im gleichen Maß die Lademöglichkeiten zunehmen, wie Jörg Strauß, Teilnehmer des GAL Mentoring-Programms 2017, und GAL-Stadträtin Gertrud Leumer, finden.

"Die Zunahme von Elektrofahrzeugen erfordert einen Ausbau der Ladestationen in Bamberg. Dies soll daher in künftigen Bebauungsplänen auch rechtlich verbindlich festgelegt werden", schlägt Leumer in einem Antrag der GAL-Fraktion vor. Dies gelte für Wohngebäude, aber auch insbesondere für Einrichtungen mit öffentlichem Charakter, wie beispielsweise Supermärkte. Dazu sollen bei künftigen Straßenbauarbeiten Leerrohre verlegt werden, um gegebenenfalls nachträglich Ladesäulen auf öffentlichen Stellplätzen einrichten zu können.

Darüber hinaus sollen die Stadtwerke einen bedarfsorientierten Plan für den Ausbau eines Ladestationen-Netzes im Stadtgebiet von Bamberg erstellen. "Basierend auf dieser Bedarfsanalyse kann ein längerfristiges Ausbaukonzept für die Zeit nach 2025 erarbeitet werden", so GAL-Stadtrat Tobias Rausch, der noch Ausbaubedarf in Tiefgaragen und Parkhäusern sieht.

Seit dem 1. September können sich Kommunen für ein Förderprogramm des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft und Medien, Energie und Technologie bewerben. Es umfasst eine Förderungssumme von 3,2 Millionen Euro für den Doppelhaushalt 2017/2018. red