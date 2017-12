Aus voller Brust und mit Inbrunst auf Weihnachten eingestimmt

Ein adventliches Konzert mit der Chorgemeinschaft Liturgischer Chor/Sängergilde, der Vokalgruppe "Nuova Canzone", Anne-Rose Werners (Blockflöte) und der Kirchenmusikerin Jitka Maisel (Orgel, Gesamtleitung) fand am Sonntagabend in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt trotz des plötzlichen Wintereinbruchs sehr großen Anklang. Jitka Maisel leitete das Konzert sehr eindrucksvoll an der Orgel auf der Empore mit einer Pastorale in drei Sätzen von Johann Sebastian Bach ein. Zurück im Kirchenraum begleitete sie die Flötistin Anne-Rose Werners am Klavier. Die Sonate B-Dur mit den Sätzen Adagio, Dolce und Vivace von Georg Philipp Telemann gab Werners die Gelegenheit, die Klangvielfalt ihres Instrumentes hervorragend zu demonstrieren. Die Chorgemeinschaft Liturgischer Chor/Sängergilde brachte mehrere Lieder aus dem Bereich Neue Geistliche Musik unter der Klavierbegleitung von Jitka Maisel zu Gehör. "Lass dein Licht leuchten", das von "Nuova Canzone" gesungen wurde, soll die Hoffnung auf ein glückliches und friedvolles Leben im Vertrauen auf Gott zum Ausdruck bringen. Zum Schluss folgten noch einige Lieder in englischer Sprache, darunter "Christmas Lullaby" und "All Bells in Paradise" des zeitgenössischen englischen Komponisten John Rutter. Eindrucksvoll war auch der Song "Carol of the Bells", also das Lied der Glocken, mit vielen "ding, dong, ding, dong". Die zahlreichen Besucher belohnten die Leistung aller mit viel Beifall. Foto: Alfred Thieret