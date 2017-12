Aus Unachtsamkeit die Vorfahrt genommen

Am Freitag, 1. Dezember, kam es gegen 17.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Baiersdorf und Hagenau zu einem Verkehrsunfall ohne Verletzte. Eine 69-jähriger Mann aus Baiersdorf war mit seinem Wagen in Richtung Hagenau unterwegs, als ihm eine 37-jährige Frau ebenfalls aus Baiersdorf mit ihrem Fahrzeug die Vorfahrt nahm, so dass die Fahrzeuge kollidierten. Sie war aus Richtung Igelsdorf kommend nach links in Richtung Baiersdorf eingebogen und hatte den Autofahrer schlichtweg übersehen. pol