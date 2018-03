Aus Unachtsamkeit aufgefahren

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag, wurde ein 61-Jähriger leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin war aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Pkw aufgefahren, dessen Fahrer nach links in ein Grundstück einbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs warten musste. pol