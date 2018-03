Aus Russland ausgeflogen

Martin Oetter, der in der Hauptversammlung der Soldatenkameradschaft für 75-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet wurde (Bericht oben), ist mit

seinen 92 Jahren der einzige noch lebende Kriegsteilnehmer aus Trebgast.

Vorsitzender Wolfgang Stumpf und Schriftführer Manfred Kolb besuchten Oetter, der an der Versammlung nicht teilnehmen konnte, zu Hause, holten die Ehrung nach und erhielten aus erster Hand einige Informationen aus dieser Zeit.

Als Martin Oetter 1942 eingezogen wurde, war er noch keine 17 Jahre alt. "Von Bayreuth aus wurden wir nach Coburg gebracht. Von da ging es mit dem Zug an die Front nach Serbien." Ein Jahr später kämpfte er in Russland, wurde schwer verwundet und mit einem Sanitätsflugzeug nach Kempten ins Lazarett ausgeflogen. Bis zum Ende des Krieges war er danach im

Offizierskasino beschäftigt.

Einige Splitter stecken noch heute als "Souvenir" in seiner Schulter. Nach dem Krieg lief er zu Fuß vom Allgäu zurück nach Trebgast. "Ich musste ja irgendwie heimkommen", sagt er heute. Auch sein Vater hat den Krieg

überstanden, sein drei Jahre jüngerer Bruder fiel bei Wien. hd