Aus Fremden werden Freunde

In Awo-Treff am Bürgerplatz startet der Verkauf von Eintrittskarten für das Mehrgenerationenprojekt Musical "Fremde werden Freunde". Die Kinder der Lienhard- Fuchs-Kindertagesstätte und Senioren vom Awo-Treff stellen im Rahmen des Projekts eine wunderbare musikalische Geschichte vor, wie aus Fremden Freunde werden. Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Die Karten sind im Treff erhältlich. Das Musical findet am Donnerstag, 17. Mai, um 15 Uhr auf der Bühne des Rathaussaals statt. red