Der Präsident der Energy Watch Group, Hans-Josef Fell, und Pater Christoph Gebhard waren die beiden Festredner im Ubiz zum Jubiläum der Energieberatung.

Sie haben gemeinsam in Schweinfurt Elektrotechnik studiert und vor einiger Zeit ein Buch geschrieben. "Aus der Schöpfung leben - erneuerbare Energien nutzen" heißt es und es gibt aus den Erfahrungen der Abtei in Münsterschwarzach wertvolle Tipps für alle, die umsteigen möchten. Die Abtei erzeugt mittlerweile mindestens so viel Energie, wie sie verbraucht - einschließlich des Gymnasiums und der zugehörigen Betriebe. Eine Abtei müsse sich selbst finanzieren, erklärte Bruder Christoph, der Leiter des Energieprojektes in Münsterschwarzach. So müssten Benediktiner immer die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit - den schonenden Umgang mit der Schöpfung Gottes - im Auge haben. Schon seit 1251 nutzen die Mönche in Münsterschwarzach die Wasserkraft. Solaranlagen, eine Biogasanlage und Kraft-Wärme-Kopplung sind dazu gekommen. 54 000 Quadratmeter Fläche müssen die Benediktiner heizen. sw