Aus dem Wanderheim wird eine Schutzhütte

Bei der Hauptversammlung des Frankenwaldvereins ließ 2. Obmann Heinrich Zschach das vergangene Wanderjahr Revue passieren. Während die Beteiligung an den Sonntagswanderungen zu wünschen übrig lasse, gelte den Mittwochswanderern ein Lob, die bei 50 Wanderungen insgesamt 5186 Kilometer zurücklegten.

Ein Höhepunkt für die Rennsteigregion war Zschach zufolge der Wandermarathon, bei dem der Frankenwaldverein die Mittagsverpflegung am BRK-Seniorenheim in Ludwigsstadt übernommen hatte. Auch den Ausflug nach Kelheim bezeichnete der stellvertretende Obmann als gut gelungen. Die Herbstwanderung gehe dieses Jahr in das Wandergebiet Rosengarten und Latemar im Eggental in Südtirol.

Bürgermeister Timo Ehrhard berichtete, dass das Wanderheim nicht als Vorzeigeobjekt umgebaut werden könne, da kein Rettungsweg vorhanden ist. Man habe mit den Anliegern über verschiedene Vorschläge diskutiert und verhandelt, aber ohne Ergebnis. Auch der Vorschlag, eine elektrische Halbschranke einzusetzen, stieß auf Widerstand. Nun wird das Wanderheim zu einer Wanderschutzhütte zurückgestuft.

Wie Heinrich Zschach mitteilte, tritt er als 2. Obmann zurück, dafür wurde Heiner Pfeiffer einstimmig als sein Nachfolger gewählt. Wegewart Thomas Häring gab sein Amt an Stefan Zipfel weiter. Zum Schluss wurden langjährige Mitglieder geehrt. Für 40 Jahre wurden Claudia Brütting und Frieder Apel geehrt, für 50 Jahre Thea Kättner. Heide Hofmann