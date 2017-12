Aus dem Leben des Bischofs

Der seit dieser Woche emeritierte Würzburger Bischof Friedhelm Hofmann wird ins Erzählcafé des Juliusspitals kommen. Eugen und Anneliese Albert, die seit vielen Jahren diese Einrichtung leiten, haben eine Zusage aus dem Büro des Bischofs erhalten. Bis Friedhelm Hofmann von seinem Leben erzählen wird, vergeht allerdings noch etwas Zeit. Das Erzählcafé mit ihm findet am 7. Februar statt.

Altbürgermeister Eugen Albert freut sich über die Zusage sehr. Er kennt den langjährigen Würzburger Bischof von verschiedenen Terminen. Unter anderem hatte er ihn schon zum Heimatspiel eingeladen. Als Marienverehrer sei Friedhelm Hofmann sehr angetan gewesen von dem Spiel, weiß Albert.

Die Idee für die Einladung entstand beim diesjährigen Neujahrsempfang der Diözese. Da bot sich für die Alberts die Gelegenheit, in einem kurzen, persönlichen Gespräch anzufragen, ob sie ihm eine Einladung zum Erzählcafé schicken dürfen. "Nur zu", war die Antwort, die Anneliese und Eugen Albert erhielten. Das ließen sich die Münnerstädter nicht zweimal sagen.

Die Einladung wurde formuliert und abgeschickt. Es hat lange gedauert, bis die Antwort kam. Doch das Warten hat sich gelohnt. Das Büro des Bischofs fand Zeit im Terminkalender. Am 7. Februar 2018 kommt Friedhelm Hofmann. Die Alberts sind schon jetzt gespannt.