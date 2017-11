Aus dem Gemeinderat

Ortskerne Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Verlängerung des Konzepts zur Revitalisierung der Ortskerne. Das Angebot war bislang auf ein Jahr befristet gewesen, ab dem 1. Januar 2018 läuft es unbefristet. Grabeinfassungen waren auf dem Mottener Friedhof ursprünglich nicht vorgesehen, allerdings auf Antrag bereits mehrfach bewilligt. Positiv sahen es alle Gemeinderäte, dies in Zukunft generell zu genehmigen.



Zuschüsse Beide Kindergärten beantragten Zuschüsse zu neuen Spielgeräten. In Kothen wurde das Spielgerät mit circa 5500 Euro veranschlagt, der Mottener Kindergarten soll circa 7200 Euro zahlen. Nach bereits zugesagten oder geleisteten Förderungen von der Kirchenverwaltung beziehungsweise Elternbeirat und der Bezuschussung von 20 Prozent durch die Diözese erklärte sich die Gemeinde bereit, ebenfalls 20 Prozent des Gesamtanschaffungspreises beizusteuern und wich somit von der üblichen zehnprozentigen Förderung ab. Gemeinderat Alfons Erb (Wählergemeinschaft Motten) betonte in diesem Zusammanhang besonders, dass es sich hier um zwei Einzelfallentscheidungen handelt. blm