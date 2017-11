Augustiner- Akademie

Die Münnerstädter Augustiner veranstalten im Rahmen ihrer Augustinus-Akademie am Sonntag, 12. November, um 19.30 Uhr in der Alten Aula am Stenayer Platz einen Abend, der sich mit den Worten und Gedanken des heiligen Augustinus befasst. Es werden ausgewählte Texte des Ordensvaters zu hören sein. Die Auswahl der Texte liegt in den Händen von P. Wilfried Balling und P. Manfred Jasper. Diese Texte werden musikalisch interpretiert von Nik Jira, der sein Musik-Studium an der Hochschule in Würzburg im Sommer abgeschlossen hat und am Piano dazu improvisieren wird. Nach den Texten und der Musik gibt es wie immer einen Schoppen und die Möglichkeit zur Begegnung. eik