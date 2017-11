Auftakt beim EHC Freiburg

Die zweite DEL2-Saison der Bayreuth Tigers startet am heutigen Freitag (19.30 Uhr). Zum Auftakt tritt der Eishockey-Zweitligist beim EHC Freiburg an. Am Sonntag (18.30 Uhr) empfangen die Tigers den SC Riessersee.

Die Wölfe Freiburg gehörten in der Vorsaison wie die Tigers zu den Überraschungsteams. Die Breisgauer beendeten die Hauptrunde auf Platz 7 und damit zwei Punkte und einen Rang vor den Bayreuthern. In der Sommerpause gab es aber zahlreiche Veränderungen im Freiburger Kader. So mussten die Abgänge von Abwehrchef Marton Vas, Torwart Lukas Mensator und der erfahrenen Stürmer Petr Haluza und Tobias Bräuner kompensiert werden. Neu im Kader sind der tschechische Torhüter Miroslav Hanuljak und der ehemalige DEL-Verteidiger Jannik Woidtke. Im Sturm sollen der Amerikaner Ben Walker (HC Budweis) und der Slowake Roman Tomanek (HK Dukla Trencin) zusammen mir den bewährten Kräften Chris Billich, Radek Duda und Tobias Kunz für Treffer sorgen.

Doch die Testspielphase verlief holprig: Nur zwei von neun Spielen gewann der EHC. Die Hoffnung auf einen gelungenen Saisonstart nährt ein Rückkehrer. Nikolas Linsenmeier, nach der abgelaufenen Saison nach Krefeld in die DEL gewechselt, hatte zuletzt mit Verletzungen zu kämpfen. Nun wird der Freiburger Topscorer der Vorsaison für vier Wochen an seinen Heimatverein ausgeliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Die Breisgauer hoffen, ihr Eigengewächs gleich in der Partie gegen Bayreuth einsetzen zu können.

An Sonntagsgegner SC Riessersee haben die Tigers gute Erinnerungen. In der Vorsaison schalteten sie das Team aus Garmisch-Partenkirchen in den Pre-Play-offs mit 2:1-Siegen aus. In der kommenden Saison will der zehnfache Deutsche Meister länger in den Play-offs dabei sein und hat sich namhaft verstärkt. Vor allem Richard Mueller (Löwen Frankfurt) stellte in der Vorbereitung seine Torgefahr unter Beweis und auch Lubor Dibelka (Grizzlys Wolfsburg) und Joel Johansson (EC Bad Nauheim) erwiesen sich als Verstärkungen. Auch die wieder genesenen Langzeitverletzten Jared Gomes und Julian Eichinger wollen wieder voll angreifen. Zudem kann Neutrainer Toni Söderholm weiter auf die Leistungsträger Matthias Nemec, Andreas Driendl und Louke Oakley zurückgreifen und profitiert von der Kooperation mit dem EHC Red Bull München. So gehören die Werdenfelser in der neuen Saison zum erweiterten Favoritenkreis.



Tigers in Bestbesetzung

Tigers-Trainer Sergej Waßmiller gibt jedoch nichts auf Prognosen: "Ob Freiburg eine schwere Saison vorausgesagt, oder Garmisch zu den Mitfavoriten gezählt wird, hat für uns kaum Bedeutung. Wir müssen eh immer und überall versuchen zu punkten - und wissen genau, wie schwer das gegen jeden ist." Voraussichtlich steht ihm für das Auftaktwochenende sein kompletter Kader zur Verfügung. Die Nürnberger Förderlizenzspieler Valentin Busch und Eugen Alanov sollen in dieser Saison dauerhaft in Bayreuth zum Einsatz kommen. bis