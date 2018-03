Aufstiegschance in 2. Liga

Der letzte Spieltag in der Radball-Bayernliga fand in Kissing bei Augsburg statt. Die erste Mannschaft des RKB Solidarität Gaustadt behauptete den dritten Tabellenplatz und erkämpfte sich damit die Relegation zur 2. Liga. Die zweite Mannschaft mit Marko Fichna und Thomas Russ (für den verletzten Jürgen Friedrich) muss nach 24 Jahren wieder den Weg zurück in die Landesliga Nord antreten.

Fichna/Ruß versuchten alles, um die Klasse zu halten. Gegen Steinwiesen II gab es eine 3:6-Niederlage. Gegen Kissing IV erkämpften sie ein 6:6, und es kam wieder Hoffnung auf. Im Spiel gegen Kissing V gab es allerdings eine 2:4-Niederlage, bei der sich Russ leicht verletzte. Im letzten Spiel gegen Stein III stand eine knappe 1:2-Niederlage zu Buche. Damit war der Abstieg besiegelt.

Die erste Mannschaft der Soli Gaustadt mit Bernd Friedrich (für den erkrankten Marcel Fuchs) und Lukas Alt dagegen festigte mit neun gewonnenen Punkten den dritten Tabellenplatz und qualifizierte sich für die Aufstiegsrelegation zur 2. Liga am 16. Juni in Baden-Württemberg.

Nur gegen Kissing V mussten sich Friedrich/Alt knapp mit 2:3 geschlagen geben. Kampflos ging das Spiel gegen Steinwiesen III mit 5:0 an Gaustadt. Gegen Stein III gewannen Friedrich/Alt 5:1, und Kissing IV wurde mit 9:1 förmlich vom Platz gefegt. rf