Aufsteiger empfängt Titelaspiranten

Am Sonntag um 13 Uhr stehen sich mit der SpVgg Stegaurach und dem SV Frensdorf die beiden Aushängeschilder im Frauenfußball aus dem Landkreis Bamberg in der Landesliga Nord auf der Aurachtal-Anlage gegenüber. Der Gastgeber führt mit drei Siegen und einer Niederlage völlig überraschend die Tabelle an.

"Wir wissen das alle gut einzuschätzen und sehen natürlich diese Momentaufnahme sehr gerne, doch alle bisher erreichten Punkte sind Punkte gegen den Abstieg", sagt der Sportliche Leiter der Auracherinnen, Steffan Seidler. Immer noch fehlen bei der SpVgg bewährte Stammkräfte verletzungsbedingt, doch das Lazarett lichtet sich so langsam. Bis auf die Langzeitverletzten Müller und Schmelzer sind alle Spielerinnen an Bord. Schmerzlich fehlen wird die rotgesperrte Lena Schneiderwind.

Aber auch der SV Frensdorf hat einen sehr guten Saisonstart hingelegt, gewann beide Heimspiele gegen den Schwabthaler SV und FC Karsbach sehr hoch und musste sich nur bei der Reserve des FC Nürnberg knapp mit 4:5 geschlagen geben. Die Torfabrik des SV Frensdorf in Form von Denise Müller, die mit acht Treffern die Torjägerliste anführt, gilt es für die SpVgg in diesem Spiel an die Kette zu legen, was bei der Qualität der Gäste sicherlich kein leichtes Unterfangen sein dürfte. Frensdorf geht als klarer Favorit in dieses Spiel. "Wir können nur gewinnen", sagt der Stegauracher Coach Schäder und nimmt seiner Mannschaft damit den Druck. Doch wollen die Stegauracherinnen dem SV Frensdorf die Punkte nicht kampflos überlassen und möchten aus einer gesicherten Abwehr heraus immer wieder Nadelstiche setzen.

Bisher kreuzten sich die Wege der beiden Mannschaften - abgesehen von einem Freundschaftsspiel - lediglich im Verbandspokal 2014, das der SVF mit 3:1 gewann. In der Zwischenzeit hat sich jedoch viel getan. So dürften beide Teams mit ausreichend Selbstvertrauen in das Spiel starten.

Das Vorspiel in der Bezirksliga bestreiten um 11 Uhr die bis dato ungeschlagenen B-Juniorinnen der SpVgg Stegaurach gegen den FC Eintracht Münchberg. red