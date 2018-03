Aufschub für Freisportanlage

Für die geplante Freisportanlage am Burgkunstadter Schulzentrum wird es einen Aufschub geben: Da die Regierung in Bayreuth noch kein grünes Licht für einen vorzeitigen Maßnahmebeginn gegeben hatte und eine Ausschreibung im April einen Baubeginn im Sommer schwierig und vor allem erheblich teurer machen würde, wird jetzt der nächste Winter angepeilt. Dies gab Landrat Christian Meißner (CSU) am Montag bekannt. Er wolle die Sportanlagen zwar so zügig wie möglich errichten lassen, aber auch zu vernünftigen Preisen.

Dies wäre kaum möglich, wenn man kurzfristig mit entsprechender Zeitforderung mit Baufirmen verhandeln müsse. Der Landkreis als Sachaufwandsträger der Schulen setzt daher - entsprechende Witterungsbedingungen vorausgesetzt - lieber auf eine Winterbaustelle. pp