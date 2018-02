Auflösung der ISB beschert Gemeinden Zuwendung für Kindergärten

Mit Beschluss vom 31. Januar haben die Mitglieder die Auflösung der Interessengemeinschaft Schwarze Berge (ISB) beschlossen, dies teilt der Markt Wildflecken mit.

Aufgrund des einstimmigen Beschlusses soll das Vereinsvermögen den Mitgliedsgemeinden Markt Burkardroth, Markt Geroda, Gemeinde Sandberg und Markt Wildflecken zugutekommen. Damit stehen den betroffenen Gemeinden jeweils rund 5000 Euro zur Verfügung, die gemäß Beschluss der Generalversammlung für Umweltbildungsmaßnahmen in den Kindergärten verwendet werden sollen.

Die Interessengemeinschaft, mit Sitz im Biosphärenzentrum "Haus der Schwarzen Berge" in Oberbach, war 1992 mit Unterstützung der Ländlichen Entwicklungsgruppe 5-b, Bad Neustadt, mit dem Ziel gegründet worden, das wichtigste Kapital der Region - die einzigartige Kulturlandschaft - besser zu nutzen. So wurden unter anderem die Arbeitskreise Direktvermarktung, Landtourismus, Heubörse, Naturschutz- und Landschaftspflege und Parkplatz-Erlebniseinkauf ins Leben gerufen.

Die ISB arbeitete eng mit Behörden, Verbänden und Vereinen zusammen, erarbeitete mit der 5-b-Stelle Lehrgangsangebote und Weiterbildungsmaßnahmen und entwickelte Konzepte für eine Förderung nach dem 5-b-Programm. Vereinszweck war die Unterstützung der Mitglieder bei der Planung und Durchführung von Maßnahmen, die der integrierten ländlichen Entwicklung des Gebietes der Schwarzen Berge dienen und die Wirtschaftskraft der Region stärken sollen.



Erhalt der Besonderheiten

Mit dem Vereinszweck wurde die Selbstvermarktung gefördert und die Bewirtschaftung von Flächen, die für die Viehhaltung nicht mehr benötigt wurden, verfolgt. Ziele waren auch, das Angebot an Unterkünften in dezentraler Form in den Orten um die Schwarzen Berge zu verbessern und die Schaffung von Parkplätzen außerhalb des Naturschutzgebietes. Zentrale Punkte waren der Erhalt der Besonderheiten von Flora und Fauna durch geeignete Bewirtschaftungs- und Pflegemaßnahmen sowie die Mitwirkung bei der Schaffung eines Bildungszentrums im Naturschutzgebiet Schwarze Berge, was mit der Errichtung des Biosphärenzentrums Haus der Schwarzen Berge durch den Markt Wildflecken gelang.

Nachdem es in den letzten Jahren etwas ruhiger um die Interessengemeinschaft wurde - Projekte sind abgeschlossen, beziehungsweise haben sich etabliert, andere Akteure, wie zum Beispiel der Naturpark Biosphärenreservat Rhön, das Biosphärenzentrum Haus der Schwarzen Berge oder die Rhön GmbH, haben die Funktion der ISB übernommen - entschloss man sich nun zur Auflösung der ISB. Mit der Zuwendung an die Kindergärten in den Mitgliedsgemeinden der ISB fand die erfolgreiche Tätigkeit der letzten 25 Jahre einen gelungenen Abschluss, so 2. Vorsitzender Siegbert Schäfer in seinen Dankesworten an die Mitglieder. red