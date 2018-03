Aufgefahren: 1000 Euro Sachschaden

Insgesamt 1000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwochnachmittag im Mühlweg in Nüdlingen ereignet hat. Eine 47-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw auf den VW-Bus eines 53-jährigen Mannes, der an der Kreuzung zur B 287 verkehrsbedingt bremsen musste. pol