Auffrischung in Sachen Erste Hilfe

Auch im Schulalltag können prekäre Momente und Notsituationen auftreten. Erste Hilfe soll dann schnell schmerzlindernd, in Extremfällen lebensrettend geleistet werden. Sicher ist sich dabei niemand.

Das Lehrerkollegium der Johannes-Petri-Schule nahm sich deshalb das Thema "Erste Hilfe" als Fortbildungseinheit eingehend vor. Die Auffrischung und der Erhalt der Fähigkeit des adäquaten Eingreifens stand auf dem Programm. Als Experte gewonnen werden konnte dafür Dr. Sebastian Schneider aus Fuchsstadt.

In seiner Eigenschaft als Vater von Schulkindern und als Mediziner brachte er die Thematik Erste Hilfe im Schulalltag den neugierigen Zuhörern in Theorie und Praxis näher. Anhand ausgewählter Situationen stellte der Referent die jeweiligen Problemlagen, bezogen auf den Schulalltag, die Erstreaktionen und die Techniken der Hilfeleistung anhand von Schaubildern allen vor Augen. Wesentlicher Moment bei allen Notsituationen sei es, Atmung und Kreislauf in Funktion zu halten und blutenden Verletzungen schnell vorsorglich zu begegnen. Ausgewählte Einzelproblemlagen, die in der Schule Relevanz haben, wurden dahingehend vorgestellt und besprochen.

Danach ging es für die Teilnehmer ans Üben. Kontrolltechniken durchführen, stabile Seitenlagen herstellen und Kompressions-Verbände anlegen, galt es für die Teilnehmer untereinander und aneinander zu üben. Ebenso fehlten einfache Reanimationstechniken nicht.

Die Auffrischung tat den Lehrkräften gut, tauchen doch immer wieder Überraschungsmomente im Schultag auf. Rektor Hubert Voll dankte dem Referenten, dass er sich von der Arztpraxis frei und Zeit nahm, um die Lehrerbildung in Sachen Erste Hilfe zu fördern. red