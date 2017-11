Auffahrunfall beim Einfahren

Am Montagmorgen stieß um 6.30 Uhr beim Einbiegen auf die B 303 an der Anschlussstelle Hofheim ein 44-Jähriger mit seinem Opel gegen einen davor fahrenden VW Golf. Der VW-Lenker fuhr in Richtung Schweinfurt auf der Bundesstraße davon. Der Opel-Fahrer hat an seinem Wagen einen Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro festgestellt.