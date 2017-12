Auffahrunfall bei Schneeglätte

Glücklicherweise bei einem Blechschaden blieb am Sonntagvormittag ein Unfall in der Konrad-Zirkel-Straße. Dort fuhr eine 39-Jährige in Richtung Kissinger Straße. Vor ihr fuhr ein 57-Jähriger mit seinem Hyundai. An der Einmündung zur Kissinger Straße hielt der Hyundai-Fahrer verkehrsbedingt an. Die nachfolgende Lenkerin eines VW Touareg konnte auf der schneebedeckten, abschüssigen Strecke nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Hyundai auf. Der Schaden liegt bei etwa 3500 Euro. pol