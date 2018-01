Aufbruchstimmung oder Schwellenangst?

Südanbindung zum Industriegebiet, ewiges Bahn-Thema und umfangreiche Sanierung des Mehrgenerationenhauses: Vor der Sommerpause beschäftigt sich der Gemeinderat Strullendorf mit dem Ankurbeln von drei Großprojekten und verspricht auch aus Ortsteil-Sicht einen aktiven Herbst mit hitziger Diskussionskultur.

Die ersehnte zweite Zufahrt zum Strullendorfer Gewerbegebiet westlich der Bahnlinie wird immer konkreter. Was die über Jahre hinweg juristisch geführte Auseinandersetzung um die sogenannte Südanbindung und das mitten drin gelegene Wasserschutzgebiet in den verplanten Hirschaider Büschen betrifft, hatte das Gericht - mit Hinweis auf einen schon vor der Ausweisung bestehenden Flächennutzungsplan - der Gemeinde Recht und damit sein Okay gegeben. Am 12. Juni beschloss der Gemeinderat daraufhin, den Bebauungsplan in Strullendorf aufzustellen und billigt jetzt einstimmig die aktuelle Fassung vom Architektenbüro Sauer/Harrer zum Entlastungs-Projekt rund um die neue Staatsstraße, zwei Kreisverkehre, Lärmschutzwall und Hightech-Wasserschutzzonen mit absoluter Dichte und speziellen Ableitungen. Gleichzeitig ist damit die frühzeitige Bürger- und Behördenbeteiligung beschlossene Sache: Nach dem Baugesetzbuch muss der Plan nun ortsüblich öffentlich bekannt gemacht und mit dem Hinweis versehen werden, dass jeder Bürger Bedenken oder Anregungen zum Entwurf äußern darf.

Ebenfalls im öffentlichen Begutachtungs-Stadium befindet sich der Detail-Plan der deutschen Bundesbahn zum Ausbau der ICE-Trasse. Nachdem zehn opulent mit Unterlagen gefüllte Ordner zum Planfeststellungsverfahren in der Gemeinde angekommen sind, folgt jetzt die rechtliche und die ingenieurtechnische Bewertung und die Abstimmung mit weiteren Kommunen, am 10. August eine Bürgerversammlung zum Thema und eventuell eine weitere Gemeinderatssitzung.

Die Unterlagen liegen vom 4. September bis zum 4. Oktober in der Gemeinde aus - zum ordentlichen Stöbern und Inspizieren bietet das Rathaus auch zusätzliche Termine zu den regulären Dienstzeiten an. Infos zu den beiden Inspektions-Optionen werden lokal bekanntgegeben.



Großzügiges Haus

Heftiger Diskussions-Auslöser im Hauptteil der Gemeinderatssitzung: der Entwurfsplan des neuen Mehrgenerationenhauses. Stephan Häuslein vom Kulmbacher Architekturbüro H2M, Fachplaner Statik Michael Putz vom Bamberger Büro Dr. Kreutz und Partner und Fachplaner Haustechnik Otmar Köberlein vom Würzburger Büro Köberlein präsentieren aktuelle Vorstellungen von einem möglichen Neubau des Mehrgenerationenhauses mit Verbindung zum zu erweiternden Seniorenzentrum plus nagelneuem Verbindungsstück für Kinderkrippe, Kindergarten und Co. als dreiteiliges IGZ - Integratives-Gemeinde-Zentrum.

Die räumliche Großzügigkeit der Entwürfe und auch die Vorschläge zur Fassadengestaltung, zur Statik und zu Haustechnikaspekten generieren angesichts der angespannten finanziellen Lage der Kommune erhebliche Zweifel am Preis-Leistungsverhältnis des Strullendorfer Groß-Projektes. Entgegen der parteiübergreifenden Furcht vor Überdimensionierung unter bescheidenen finanziellen Voraussetzungen plädiert Bürgermeister Wolfgang Desel (CSU) für eine weitere Prüfung der baulichen und energetischen Möglichkeiten - sowie für Abwarten der Kostenberechnungen mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten und auf die ausschlaggebenden Fördergespräche.



Fördergelder im Blick

Weil teurere Lösungen oft die nachhaltigeren seien und dadurch mehr Fördergelder freimachten, rechtfertigen auch die Architekten ihre Lieblingsvarianten mit förderfreundlicher Nachhaltigkeit. Aus dem Publikum meldet sich neben Matthias Gensner von Iso e.V. auch Awo-Geschäftsführer Werner Dippold und bat um Unterstützung einer soliden Umsetzung. So sei für die öffentlichen Zuschussgeber auch die öffentliche Nutzbarkeit sehr wichtig - was zum Beispiel die Großzügigkeit der angelegten Veranstaltungsräume und der Vertrag mit der Kommune diesbezüglich rechtfertigten. Abgesehen davon seien die beiden akut getrennt existierenden Häuser überfüllt - für alle Bereiche gäbe es lange Wartelisten. Mit den drei räumlich eng verbundenen Neubauten würde - so der Grundtenor der Fürsprecher - eine bessere Integration der Senioren ins unmittelbar benachbarte Familienleben erfolgen und erlaube Synergie-Effekte. Der Gemeinderat gibt darauf das einstimmige Okay für eine Fortsetzung der konkreteren Planung und vertagt weitere Auseinandersetzungen auf September.