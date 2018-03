Der neu gewählte Vorsitzende Robert Zehntner freute sich, dass die Jahreshauptversammlung mit 38 Personen so gut besucht sei, wie schon viele Jahre zuvor nicht mehr. Zehntner möchte unter anderem die Vereinsabende weiter ausbauen, da sie zur Geselligkeit beitragen. Auch Nichtmitglieder seien hierzu willkommen. Dazu gebe es einen Familientrachtentag. Ansonsten bleibe es bei den gewohnten Auftritten an Kirchweih, Erntedankfest und bei der Pflege der Freundschaft mit den beiden Patenvereinen aus Pegnitz und Igensdorf.

Von den insgesamt elf Posten des Gesamtvorstandes beim Trachtenverein "D'Wiesenttaler" wurden acht neu besetzt: Robert Zehntner (Vorsitzender), Horst Christa (Zweiter Vorsitzender), Sandra Pöhlmann (Trachtenwartin), Laura Pöhlmann und Sabrina Coler (Jugendleiterinnen), Gerd Seybert (Musikwart), Jasmin Pöhlmann und Lukas Seybert (Beisitzer). Christel Daut (Schriftführerin), Chantal Türmer (Kassenverwalterin) und Horst Christa (Vortänzer) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Da die bis dato amtierenden Vorsitzenden, Alexander Thürmer und Johannes Distler, beruflich im Ausland sind, leitete Chantal Thürmer die Versammlung im Vereinslokal "Kohlmannsgarten". Sie ließ das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren. Öffentliche Auftritte waren unter anderem die Ausgestaltung der Kirchweih mit Musik, Volkstänzen und alten Bräuchen sowie der Heimatabend am Erntedank-und Kürbisfest. Der Verein zählt 186 Mitglieder. Zwölf davon sind Kinder und Jugendliche.

In elf Tanzproben wurden Volkstänze aufgefrischt und neue einstudiert, berichtete Horst Christa. Er habe den Schrank voller Mädchen-, Frauen-, Buben-und Männertrachten. Mit dem Probenfleiß des Nachwuchses war Jugendleiter Lukas Seybert zufrieden. Es gab auch wieder ein Jugendzeltlager. "Die Vereinsabende haben uns allen sehr gut getan", so seine Überzeugung. "Mit unserer Musik mach ma so weiter, bis uns was Neues einfällt", stellte der Musikwart der Wiesenttaler Musikanten, Robert Zehntner, nüchtern fest.

Wiesenttals Bürgermeister Helmut Taut weiß die Brauchtumspflege durch den Heimatverein zu schätzen. "Ihr Trachtler seid eine Bereicherung des kulturellen Lebens in unserer Marktgemeinde", lautete sein Kompliment. hl