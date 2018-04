Auf zum Erlebnishof "Lindenhof"

Der Forchheimer Sozialpsychiatrische Dienst "Insel" und die Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Forchheim bieten am Samstag, 5. Mai, für Familien mit einem psychisch belasteten Elternteil und Kindern zwischen drei und elf Jahren einen Besuch des Erlebnishofs "Lindenhof" in Hammerbach an. Auf die Besucher warten unter anderem ein Minizoo, eine Strohburg, Slackline, ein Matschplatz, Tretcarfahren und vieles mehr. Mitzubringen sind eine Brotzeit und Kleidung, die schmutzig werden darf. Mitfahrgelegenheiten gibt es ab 13.15 Uhr am Forchheimer Caritashaus in der Birkenfelder Straße 15. Treffpunkt für Autofahrer ist um 14 Uhr am "Lindenhof" in der Dahlienstraße 5 in 91054 Hammerbach. Anmeldungen sind bis Montag, 30. April, telefonisch unter der Rufnummer 09191/7362960 oder per Mail an insel@skf-bamberg.de erbeten. red