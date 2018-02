Auf wartenden Pkw aufgefahren

In der Ortsstraße "Kaulberg" in Frensdorf übersah am Montagabend eine 45-jährige VW-Fahrerin eine verkehrsbedingt wartende 30-jährige Renault-Fahrerin und fuhr auf. Die 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000 Euro.