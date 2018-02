Auf und davon nach dem Unfall

In der Nacht auf Freitag vergangener Woche wurde ein Renault Capture, der in Gössenreuth in der Unteren Leite abgestellt war, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Stadtsteinach bittet um sachdienliche Hinweise. pol