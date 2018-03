Auf Tuchfühlung mit der Liebe Gottes

"Unglaublich" sind die Themen der Abende, die vom 11. bis 17. März jeweils ab 19 Uhr im Pfarrsaal zu erleben sind. Die Besucher können sich bei "Pro Christ" auf spannende Tage mit vielseitigen Impulsen, Vorträgen und Interviews freuen, umrahmt von Musik und Videos.

Thematisch geht es um unglaubliche Tatsachen und Angebote, die den Gästen für ihr alltägliches Leben zugesprochen werden. "Eine qualitativ absolut hochwertige Themenwoche, mit modernen Liedern und Formen. Als örtlicher Veranstalter hat man nur noch den passenden Rahmen zu organisieren." Für Wolfgang Kettler, Vorsitzender des CVJM Altenstein, ist das der große Vorteil von "Pro Christ".

Zu organisieren bleibt freilich immer noch genug. Allein die Aufgabenbereiche, die es für jeden Abend zu besetzen gilt: Begrüßungsteam, Moderation, Technik, Bewirtung und Seelsorge, nicht zu vergessen die Deko und das Saubermachen. Doch da freuen sich Kettler und die Mitveranstalter: Etwa 50 Frauen und Männer haben sich bereiterklärt, ehrenamtlich mitzuarbeiten. Sie kommen aus den evangelischen und katholischen Gemeinden im Weisachgrund, den CVJM-Ortsvereinen in Altenstein und Ebern sowie aus der Liebenzeller Gemeinschaft.

Zum ersten Mal aktiv bei "Pro Christ" dabei ist Pfarrer Manfred Greinke, Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde Eyrichshof und Obmann der Posaunenchöre im Dekanat Rügheim. Als er gefragt wurde, ob er mitmacht, hat er nicht lange überlegt. Beweggründe gibt es für ihn viele, zu allererst: "Jeder Gast, egal aus welchem Milieu, wird bei ,Pro Christ‘ eingeladen, eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus zu beginnen oder zu erneuern. Das kann durch nichts ersetzt werden." Erleben zu können, dass der christliche Glaube etwas mit ihrem persönlichen Leben zu tun hat, das wünscht sich der Geistliche auch für die Besucher. Auch für Menschen, die negative Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben, gilt die Einladung, bei "Pro Christ" ihre Meinung über den Glauben zu überprüfen.

Wolfgang Kettler sieht in "Pro Christ" eine Möglichkeit, Menschen auf zeitgemäße Art mit der Liebe Gottes in Verbindung zu bringen: "Gerade unsere Zeit braucht die Botschaft von Jesus, braucht Werte und Kräfte für das persönliche Leben sowie für unser Zusammenleben in Gesellschaft und Politik."

Dabei macht Kettler darauf aufmerksam, dass bei den "Pro Christ"-Abenden nicht nur gepredigt wird, sondern die Besucher auch Gelegenheit haben, auf das Gehörte zu antworten.



Das Programm

Das Glaubensbekenntnis bildet diesmal thematisch den roten Faden bei "Pro Christ". Vor der Übertragung aus Leipzig erwartet die Besucher im Pfarrsaal Pfarrweisach jeweils ab 19 Uhr ein örtliches Vorprogramm:

- Sonntag, 11. März: "Unglaublich - Gott liebt mich". Vorprogramm: "Praising People"

- Montag, 12. März: "Unglaublich - Gott will mich" (Posaunenchor Altenstein)

- Dienstag, 13. März: "Unglaublich - Gott sucht mich" ("Jugend mit einer Mission")

- Mittwoch, 14. März: "Unglaublich - Gott rettet mich" (Band vom "Gottesdienst in freier Form", Rentweinsdorf)

- Donnerstag, 15. März: "Unglaublich - Gott beschenkt mich" (Posaunenchor Fischbach)

- Freitag, 16. März: "Unglaublich - Gott bewegt mich" (Bibel-Entdecker-Kreis)

- Samstag, 17. März: "Unglaublich- Gott erwartet mich" ("Voices of Light" und "Concordia" Maroldsweisach)

Für Sonntag, 18. März, ebenfalls um 19 Uhr, lädt das Team zum Abschlussgottesdienst in den Pfarrsaal ein. Die Predigt hält Pfarrer Manfred Greinke, die musikalische Gestaltung übernimmt die CVJM-Band "Infinite Grace". red