Auf Parkplatz von Laserpointer geblendet

Ein 38-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw am Dienstagabend den Parkplatz eines Supermarktes in der Seewiese, als er plötzlich von einem Laserpointer geblendet wurde. Der Pkw-Fahrer konnte sein Fahrzeug unbeschadet anhalten. Im Anschluss konnte er die Herkunft des Laserpointer lokalisieren. Der Beschuldigte konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen 15-jährigen Jungen. Den Laserpointer gab er nach eindringlicher Belehrung an die Polizeibeamten heraus.