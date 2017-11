Auf nasser Fahrbahn in den Graben gerutscht

In der Nacht zum Sonntag, kurz nach Mitternacht fuhr ein 27-jähriger Autofahrer von Stadelhofen in Richtung Gößweinstein. Auf regennasser Fahrbahn verlor er in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über sein Auto, rutschte in den linken Straßengraben und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Am BMW entstand Totalschaden, den die Polizei auf 25 000 Euro beziffert.