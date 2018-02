Auf Heimbahnen nicht gefährdet

Am 13. Spieltag der Bundesliga ist es den Keglerinnen des deutschen Serienmeisters SKC Victoria Bamberg gelungen, ihren Vorsprung mit einem 7:1-Heimsieg nach Mannschaftspunkten (MP) gegen den SKV Bonndorf in der Tabelle auszubauen, da der Verfolger KV Liedolsheim überraschend dem FSV Erlangen-Bruck mit 5:3 MP unterlag. Selbst wusste die Victoria gerade im Gesamtergebnis voll zu überzeugen, denn mit 3634:3285 Kegeln fiel der Sieg auch hier sehr deutlich aus. Das Satzverhältnis war 18,5:5,5. Aus einer starken Bamberger Mannschaft ragten Corinna Kastner mit 646, Sina Beißer mit 645 und Ines Maricic mit 635 Holz heraus. Beste Bonndorferin war Jana-Sophie Bachert mit 601 Kegeln.

Im Spiel über sechs Bahnen setzte man auf das bewährte Starttrio mit Sina Beißer, Corinna Kastner und Dany Kicker. Sie trafen auf Bachert, Helmle und Gampp. Sina Beißer und Corinna Kastner erwischten einen Sahnetag und fegten ihre Gegnerinnen von der Bahn, auch wenn dem Gast in beiden Duellen ein Satzgewinn gelang. Über die Einzeldurchgänge von 181, 157, 146 und 161 kam Beißer auf hervorragende 645 Kegel und gewann mit 3:1 Satzpunkten (SP) gegen Bachert (601), die den dritten Satz mit starken 173:146 für sich entschied. Sowohl in die Vollen (413), als auch im Abräumen (232) zeigte sie hervorragenden Kegelsport.

Noch minimal besser machte es Corinna Kastner. Über 414 in die Vollen und 232 im Abräumen kam sie auf das beste Ergebnis des Tages von 646 Holz. Sie siegte mit 3:1 SP gegen Helmle (538). Einzig in Satz 3 musste sich Kastner mit 133:155 geschlagen geben. Dany Kicker tat sich zu Beginn doch schwer gegen Gampp. In Satz 1 reichte es noch zu einer Punkteteilung (137:137). Anschließend unterlag Kicker mit 132:151. Nun mussten beide SP für den MP an Kicker gehen. Nach 144:101 glich sie zum 1,5:1,5 aus. Da auch der letzte Satz mit 153:103 an Kicker ging, gehörte auch dieser MP bei 2,5:1,5 Sätzen und 566:492 der Victoria. So führte der SKC Victoria zur Halbzeit mit 3:0 MP und 226 Kegel.

Das Schlusstrio um Ioana Antal, Alina Dollheimer und Ines Maricic konnte nun befreit gegen Gantert, Cosic und Dornfeld aufspielen. Antal zeigte erneut ein konstante Leistung und musste gegen Gantert keinen SP abgeben. Mit 581:503 siegte sie klar. Schwerer tat sich Dollheimer gegen Cosic. Nach überzeugendem Beginn mit 152 und 145 Holz und einer 2:0-Führung riss der Faden. Zuerst verkürzte Cosic mit 148:135 auf 2:1, und im vierten Satz schnappte sich Cosic sogar noch den MP, da sie mit 161:129 deutlich punktete. Bei 2:2 Sätzen ging der MP aufgrund des höheren Gesamtergebnisses von 593:561 an den SKV Bonndorf. Eine konstante Partie über alle vier Sätze lieferte Ines Maricic ab. Mit den Satzergebnissen von 155, 160, 160 und 160 kam sie auf das klasse Endresultat von 635 Kegel und musste dabei keinen Satz an Dornfeld (558) abgeben. Sie war in der Teildisziplin Abräumen mit 235 Kegeln die beste Spielerin der Partie.

Mit 26:0 Punkten liegt der SKC Victoria Bamberg wie gewohnt an der Spitze der Bundesliga. Das nächste Spiel bestreiten die Victoria-Damen am Sonntag, 11.Februar, um 13 Uhr beim FSV Erlangen-Bruck. maha

SKC Victoria - SKV Bonndorf 7:1

(18,5:5,5 Satzpunkte, 3634:3285 Holz)

Beißer - Bachert 3:1 (645:601)

Kastner - Helmle 3:1 (646:538)

Kicker - Gampp 2,5:1,5 (566:492)

Antal - Gantert 4:0 (581:503)

Dollheimer - Cosic 2:2 (561:593)

Maricic - Dornfeld 4:0 (635:558)