Auf Fahrschulauto aufgefahren

Die Fahrerin eines Fahrschulautos fuhr am Dienstag, gegen 10.15 Uhr, durch die Bonifatiusstraße. An der Einmündung zum Ofenthaler Weg musste sie verkehrsbedingt warten. Dies erkannte der nachfolgende Fahrer eines Kleintransporters aber zu spät, und fuhr auf. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Der Unfallverursacher wurde verwarnt. pol