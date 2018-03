Auf eisglatter Straße ins Rutschen gekommen

Am Dienstag gegen 10.30 Uhr kam es auf dem Ostring zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 23-jähriger Fahrer eines Kleintransporters geriet vom Ostring kommend auf der eisglatten Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Rutschen. Er konnte sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem stehenden VW eines 52-Jährigen zusammen, der dann auf einen davorstehenden VW einer 22-Jährigen geschoben wurde. Die beiden Fahrzeuge hatten an der Ampel gewartet. Die VW-Fahrerin und ihre Beifahrerin wurden durch den Aufprall leicht verletzt und kamen zur Untersuchung in ein Bad Kissinger Krankenhaus. Das Fahrzeug des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro. pol