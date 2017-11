Auf Du und Du mit der Drehleiter

An vier Wochenenden im Oktober und November absolvierten sieben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Münnerstadt eine Fortbildung zum Drehleitermaschinisten/ -führer für die Münnerstädter Drehleiter mit Korb (DLK). Neben Theorie, etwa zu den allgemeinen Funktionen der DLK 23/12, zur richtigen Platzwahl für das Aufstellen der Leiter oder zu Einsatzgrundsätzen, kam die Praxis, vermittelt von Münnerstadts 2. Kommandanten Guido Denner, nicht zu kurz. So ging es am Münnerstädter Feuerwehrhaus, am Studienseminar und am Schönborn-Gymnasium hoch hinaus, wenn das richtige Aufstellen und das Anleitern, also die Annäherung des Leiterkorbes an ein Gebäude, geübt wurden. Die Leiter kann auch horizontal: am Rückhaltebecken in Reichenbach, wo sich die Feuerwehrler mit dem Korb zum Wassereinlauf hinabließen. Doch nicht nur der Umgang mit der Maschine, sondern auch das Vorgehen bei der Brandbekämpfung, der Technischen Hilfeleistung oder dem Krankentransport mit der DLK 23/12 wurde trainiert. Somit kann die Freiwillige Feuerwehr Münnerstadt nun auf einen erweiterten Pool an Drehleitermaschinisten/-führer zurückgreifen.